藝人賈永婕日前因募集300多台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），並火速配送到各大醫院，受到許多外界的關注與支持。今（20日）社群發文表示：「小S要買20台PAPR，並許下願望，希望可以跟羅一鈞聊天！」引起許多網友的回應。

賈永婕今（20日）在社群上表示：「小S 徐熙娣來了，她說要買20台PAPR，但還給我許願，希望羅一鈞可以跟她聊天！等一下我也要，應該我先喔！」她坦言：「星期六起床正悠悠哉哉喝咖啡滑手機，尋求支援的訊息此時來了！有醫護人員說，醫院也很缺PAPR（電動過濾式呼吸防護具）這個設備。」再度捐贈給醫院新的醫療設備，讓許多網友相當感動這位「防疫女神」。

小S 今(20日)下午5點多也在臉書上回應：「謝謝永婕再度號召！讓我也有幸能幫助醫護人員！希望羅一鈞副組長打給我是開玩笑的啦！但我隨時等待！」看得出來兩人的互動，友情相當良好。而羅一鈞也有著「國民女婿」的稱呼，受到不少婆婆媽媽的歡迎。

許多網友在底下留言回應：「S太辛辣了！我怕羅副隔天記者會會講不出話來！」、「這個太好笑了⋯我也想看他們倆會聊些什麼？」、「S姐真的滿滿正能量」、「小S結婚了，叫她不要胡思亂想」、「小S很直接、坦蕩率性，兩個都是美女級天使」、「羅醫師長得帥，聰明才智，內斂沉穩，一表人才！」、「妳們果然是很瘋又很有愛心的美少女」、「這樣會嚇到國民女婿耶！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922