錢小豪（左）和片中兒子梁仲恆開心合照。（滾動工作室提供）

《媽媽的神奇小子》拍攝火鍋賀佳節埸景。（滾動工作室提供）

金馬影后吳君如監製的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編，吳君如除了監製外，也攜手梁仲恆（阿炳）及張繼聰領銜主演，加上新舊世代實力派演員盧海鵬、錢小豪、胡子彤、馮皓揚、林家熙（Locker）、楊偉倫、麥沛東、吳肇軒及鍾雪瑩等，電影將於8月在香港上映。

「蘇爸」錢小豪哥開心表示多虧「蘇媽」吳君如賞識，讓他有機會參演這部勵志溫馨的電影。提到片中的兒子，他一臉慈父語氣說：「不分大小、戲內戲外，我都當他們是兒子般看待；他們也很用心去演出，尤其欣賞飾演蘇樺偉的梁仲恆，他在肢體和神態演繹上，看得出做足功課，作為新人值得嘉許。」指自己當年也是新人出身，如果不努力就不會做到今時今日。20日適逢香港的父親節，片中飾演蘇樺偉父親的錢小豪，也與2位兒子到公園玩樂，並拍下合照溫馨慶祝。

此外，其中1天在屋村拍攝的火鍋賀佳節場景時，「蘇家」吳君如、錢小豪哥、梁仲恆也來湊熱鬧以火鍋當晚餐，戲內戲外同樣溫馨，連老街坊經過也感受到這份歡愉氣氛，不但認出錢小豪，還給吳君如打氣。該片目前也獲邀參加多個影展，包括參加第23屆意大利烏甸尼「遠東國際電影節」競賽單元，競逐「新導演獎」及在「光芒乍現：香港電影新動力」單元放映；第18屆西班牙巴塞隆納「亞洲夏⽇電影節」競賽單元及成為第20屆「紐約亞洲電影節」參展作品。