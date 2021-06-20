美國聯準會鷹派聲勢大作，美元指數19日跳升到92.34，快速突破下跌趨勢線，站上200日移動均線，正要衝刺上緣目標92.45，非美貨幣全線下跌，歐元、英鎊對美元匯價創下今年以來最大單日跌幅，主要商品貨幣加幣、澳幣都出現單日重挫近1個百分點，渣打財富管理指出，澳幣、加幣一天之內灌破第一支撐價位、逼近第二支撐價位，跌勢猛烈，需待及美元空單回補氣勢稍息，才能清理戰場，重新找出關鍵支撐價位。

美元指數的動向能指路非美貨幣的前景， FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，美元指數一旦站穩於91.60上方，20日處於92.34，接下來目標上看92.45。渣打財富管理舉例歐元，第一時間就跌破1.198關鍵支撐，若持續低於1.19則可能朝1.17前進，若要扭轉局勢，需回到1.20之上，才有望逆轉趨於負面的技術面局勢。

富蘭克林證券投顧表示，美元指數有望挑戰3月底高點93以上的價位，相對而言，認同歐元快速跌破1.2價位至年線附近，短線恐朝1.18甚至3月底低點1.172價位修正。英鎊對美元的半年線1.39價位沒有守住，也會朝4月底1.382價位靠攏，日圓亦受制於美元轉強，預估日圓仍將偏弱於110～112區間震盪。

非美貨幣普遍重挫的近期，值得關注的是，原先受惠於原物料市場暢旺的商品貨幣，包括加幣、澳紐幣等，以目前通膨疑慮並未消除下，仍然相對受到抑制，加幣、澳幣對美元的單日貶幅均接近1個百分點。渣打即舉例，紐幣受美元反彈影響，跌破支撐價 0.704位置，技術面轉中性看待，預計支撐價位0.694應可有守，但以此次美國聯準會後的風向球使得美元指數快速扭轉，國際匯市瞬息萬變，商品貨幣的後勢仍待觀察。