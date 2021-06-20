美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，傍晚抵達桃園機場，國民黨立委蔣萬安表示，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼。但他話鋒一轉也點出，「台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑。扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%」。他認為，政府應儘快取得更多疫苗，來盡早達成群體免疫目標。

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，由華航CI5169專機載運，於當地時間19日早上8點30分左右自美國田納西州曼菲斯機場起飛，於20日下午4時30分抵達桃園機場。美國在台協會（AIT）處長酈英傑與疫情指揮中心指揮官陳時中都到場接機。（圖/ 美國在台協會 臉書）

蔣萬安20日臉書表示，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼，The U.S. is a friend indeed！真心感謝這段時間美國、日本等友邦的捐助，以及民間企業、團體努力奔走，讓當前燃眉之急的疫苗需求，得以稍微緩解。

美國捐贈給台灣的疫苗。(圖/摘自 美國在台協會 臉書)

蔣萬安提到，為保障母胎安全，先前他已提案要求衛福部將孕婦列為mRNA疫苗（莫德納）優先施打對象，此外，近來頻傳高齡者施打疫苗後猝逝，雖然原因仍待調查釐清，但建議應讓民眾在疫苗施打上有選擇權，希望衛福部盡速擬定讓孕婦及75歲以上長者優先施打莫德納疫苗。

蔣萬安也點出，台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑，扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%。防疫的下半場已經開打，各國無不想盡辦法爭取、施打更多疫苗，並開始研議解封國境，台灣也不能落後，應儘快取得更多疫苗，施打覆蓋率再往上提升，盡早達成群體免疫目標，恢復往日的正常生活。

#感謝美國政府捐贈台灣250萬劑疫苗 #建議孕婦及75歲以上長者優先施打莫德納 #youhavegotafriendinme #台美友好 美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，剛剛順利送抵桃園機場。在我們急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一... 由蔣萬安發佈於 2021年6月20日 星期日