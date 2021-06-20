美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，傍晚抵達桃園機場，國民黨立委蔣萬安表示，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼。但他話鋒一轉也點出，「台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑。扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%」。他認為，政府應儘快取得更多疫苗，來盡早達成群體免疫目標。
蔣萬安20日臉書表示，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼，The U.S. is a friend indeed！真心感謝這段時間美國、日本等友邦的捐助，以及民間企業、團體努力奔走，讓當前燃眉之急的疫苗需求，得以稍微緩解。
蔣萬安提到，為保障母胎安全，先前他已提案要求衛福部將孕婦列為mRNA疫苗（莫德納）優先施打對象，此外，近來頻傳高齡者施打疫苗後猝逝，雖然原因仍待調查釐清，但建議應讓民眾在疫苗施打上有選擇權，希望衛福部盡速擬定讓孕婦及75歲以上長者優先施打莫德納疫苗。
蔣萬安也點出，台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑，扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%。防疫的下半場已經開打，各國無不想盡辦法爭取、施打更多疫苗，並開始研議解封國境，台灣也不能落後，應儘快取得更多疫苗，施打覆蓋率再往上提升，盡早達成群體免疫目標，恢復往日的正常生活。
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