雲林今年1到4月觀光人次多達668萬多，超越台南市，躍居六都以外第一名，北港朝天宮的進香潮是一大助力。（資料照片）

今年5月疫情急遽升溫，進入三級警戒迄今，觀光、旅遊暫時停擺，不過根據交通部觀光局的統計顯示，雲林縣1到4月的光觀人次達668萬人次，是六都以外的第一名，還超越了台南市的573萬多人次。

交通部觀光局統計，今年1到4月疫情疫情升溫前，台北市的觀光人數累計1258萬多，較去年同期增20.6％；新北市1408萬多，較去年同期增7.4％；桃園市682萬多，較去年同期增13.2％；台中市2377萬多，較去年同期增33％；台南市573萬多，較去年同期增25％、高雄市727萬多人次，較去年同期減27％。

六都以外第1名到第5名縣分是雲林縣668萬多、南投縣408萬多、彰化縣330萬多、新竹縣311萬多、花蓮縣278萬多。雲林縣不僅是六都以外第一名，也比去年同期多33.4％。

文化觀光處長陳璧君表示，今年1到4月觀光人數累計高達668萬人次有幾個來源，一是北港朝天宮農曆正月的上香潮，緊接著大甲媽祖會香、白沙屯媽祖進香行程都來到雲林縣，北港朝天宮4月份觀光人次就達250萬人次以上！古坑鄉草嶺村3月賞櫻季，也吸引一大批觀光人潮。

陳璧君說，目前解封跡象不明朗，今年原訂6月舉辦的「金水164鐵馬尋寶騎」活動延後，8月的「海洋音樂祭」決定取消，等疫情過後，歡迎全國民眾再來雲林深度之旅。