近日，有網友爆料稱，3月起，寧德時代強制經理級員工購買特斯拉Model 3，並放出幾張照片，說目前寧德時代中心科技大樓下已經停滿了特斯拉。

隨後，一名自稱是寧德時代員工的匿名網友在知乎平台上稱，這批強制員工購買的車型是因為這個批次的電池有問題，特斯拉退回給寧德時代的。

而寧德時代沒有對外售車的資格，只能採用內部消化的方式轉賣給員工，並要求1年之內不允許換車牌和再次轉賣。

據電動扒士微博消息，對於網傳寧德時代強制員工買特斯拉一事，寧德時代回應稱，沒有強制，員工內購公司供貨的大部分電動車型都有優惠，不只特斯拉。

寧德時代表示，關於員工購買特斯拉是公司為推行全面電動化，以優惠價格鼓勵員工購買電動車，不限於特斯拉，包括其大部分供貨的品牌，此活動已持續3年了。

而對於網友討論比較熱烈的「電池有問題」和「強制購買」的問題，該負責人均否認。