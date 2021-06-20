美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗來台，最會「亮燈」的圓山大飯店又出新招，今日用「A❤T」點燈，A❤T代表 America 、Love 、Taiwan。❤代表愛，也就是美國愛台灣支持台灣的意思，強調超乎預期的一臂之力，感動了無數的國人。

圓山大飯店今年亮燈亮出名聲，首度在2020年4月時為了慶祝零確診，點燈排出了「ZERO」字樣，後來在疫情期間，還排出「SALUTE」、「加油」，「平安」、「HERO」、「RELAX」等字。今年5月中旬本土疫情大爆發，圓山點上「平安」二字為台灣祈福，近期幾次點燈，都給人意想不到的驚喜。

上回日本贈台124萬劑AZ疫苗，圓山於6月4日時點上了日文「カンシャ」，即是以台語發音的「Kansha（感謝）」字樣，此次則用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持，也表達台灣人內心深處最深的感恩，這是人類跨越國界的博愛精神，也是台灣每一位國民長期努力的結果，台灣被看見了。

圓山大飯店指出，台灣被看見，是因為「同島一命」，不是從疫情開始，而是一直以來，在這塊土地上的每一個人，大家一起打拼，不分族群與出身，不管立場與價值，大家一起創造出來的成果，也盼團結力量大，讓我們彼此感恩、同舟共濟，一起加油，一起努力。