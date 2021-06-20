北農群聚風暴，目前爆出19人確診，另有7名派遣工也傳出確診，近日被質疑匡列不實。台北市政府20日宣布，要啟動「北農」專案，並成立前進指揮所，將啟動「北農專案」並成立前進指揮所，安排快篩陰性者21日至醫院施打疫苗、22日設置快篩站。

北農轄下2個市場每日總人流達1萬3000人，除了19位確診外，卻又被爆未將負責包裝蔬果派遣工算入內，派遣工有7人確診，北農員工及派遣工共有26人確診。

產發局指出，目前19位確診者，有8位非設籍台北市，北市已於上週與外縣市聯絡，已經掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過精準疫調進一步提前匡列，阻斷擴大感染。

北市府發言人陳智菡表示，台北市長柯文哲已於18日開會討論北農一事，並於19日啟動北農2.0專案，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。

陳智菡指出，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗，目前包含拍賣員、理貨員約兩百人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

陳智菡強調，預計將在21日前進北農進行場勘，22日設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

此外，針對中央是否評估進駐控管，陳智菡指出，尚未接到通知。北農董事長黃向羣表示，有耳聞中央流行疫情指揮中心要介入，但目前沒收到任何公文，中央也未通知，他無法證實。