本季大聯盟有幾支球隊過得不太好，其中金鶯、老虎、遊騎兵、馬林魚、海盜、響尾蛇都在各個分區墊底，目前只有馬林魚突破30勝，戰績是31勝39敗，而慘中還有最慘，響尾蛇目前以20勝52敗敬陪末座，遙遙「領先」全聯盟。

先別說總戰績了，他們在前幾天以3：10輸給巨人後，創下非常羞恥的一項紀錄，那就是客場23連敗，打破1943年費城運動家和1963年紐約大都會所寫下的22連敗，成為大聯盟歷史上在客場最會輸球的隊伍。

There's no place like home for the Diamondbacks.



Arizona now holds the modern-era record for most consecutive road losses in a season at 23. #MLB https://t.co/dpIXDizs6W — For Future Considerations (@PodcastFFC) June 18 2021

而他們最後一次客場勝利已要追溯到4月26日對勇士的比賽，當時派出王牌投手「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)先發，主投7局沒被敲任何安打，從那之後他們再也沒嚐過客場勝利，不過唯一能慶幸的是他們暫時不用於客場出賽，要到6月26日才會再開啟客場之旅。

本季他們客場總戰績是9勝31敗，只比洛磯5勝27敗好一點，但要比連續敗戰他們可沒有輸，另外不只客場，連回到家他們也不太會贏球，至今主場戰績只有11勝21敗，在全聯盟墊底，更慘的是今天又輸給道奇，目前已吞下16連敗，全隊只能用一個慘字來形容。

另外響尾蛇可說賠了夫人又折兵，今天對道奇比賽傷了當家捕手凱利(Carson Kelly)，他右手腕骨折，本季他150個打數能敲出39支安打、8支全壘打，為球隊貢獻26分打點，打擊率是不錯的.260，且過去7場有.250，少了當家第五棒的他們戰力將更吃緊，而原本一度找回身手的龐加納再次陷入低迷，目前只有4勝5敗，自責分率高達5.73。