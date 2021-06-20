大陸中國石油天然氣集團近期在甘肅長慶油田探明儲量超過10億噸頁岩油大油田，這是大陸目前探明儲藏量最大頁岩油田。預計在2025年左右，可以為長慶油田頁岩油年產量增長到300萬噸。

據《界面新聞》報導，中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中石油）表示，在這個儲超過10億噸的頁岩油整裝大油田位於甘肅省慶陽市慶城縣，因此也被稱為慶城油田，這個大油田位於鄂爾多斯盆地中生界三疊系長7層，是大陸目前探明儲量規模最大的頁岩油大油田。去年曾在該地區新增探明儲量1.43億噸，今年前5個月探明5.5億噸地質儲量。

報導說，頁岩油是指以頁岩為主的頁岩層系中所含的石油資源。而所謂的探明儲量，是指經過詳細勘探，在目前和預期的當地經濟條件下，可用現有技術開採的儲量。

中石油表示，慶城油田用不到3年的時間拿下了探明儲量超10億噸整裝大油田，是21世紀以來大陸油氣勘探領域取得的標誌性成果之一。

中石油稱，慶城頁岩油大油田地表為黃土原區厚層黃土覆蓋，溝壑縱橫，地震勘探、鑽井及壓裂改造難度很大。

報導說，截至目前，長慶油田平均初期日產油量超過15噸，建設產能131.1萬噸，原油年產量躍上100萬噸，已成為百萬噸國家級頁岩油開發示範區，500萬噸的石油產能建設正在加快推進。預計在「十四五」(2021~2025)年末，長慶油田頁岩油年產量將增長到300萬噸，做為大陸最大油氣田，產量將可衝刺到7000萬噸。

2020年大陸原油產量達1.95億噸，同比增長1.6%，連續兩年產量回升；天然氣產量達到1888億立方米，同比增長9.8%。