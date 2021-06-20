在這波疫情中，不少地方首長紛紛站上第一線指揮防疫，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，這次疫情中藍綠陣營都有表現突出的人物出現，分別是台中長盧秀燕和高雄市長陳其邁，而吳子嘉除對盧秀燕讓鄰長打疫苗的政策給予肯定，也直言陳其邁離開中央後，衛福部長陳時中表現荒腔走板，他甚至還透露，在立院下個會期開議前，陳時中應該就要離開。

本土確診再創新低！628有望解除三級？ 陳時中曝計畫：不朝向縣市解封

吳子嘉今(20日)在政論節目《新聞大白話》中(4:53:45處開始)表示，這次疫情中，藍綠各創造出一個突出的人物，藍軍方面是盧秀燕，她讓大家非常意外和驚豔，因為她平常看起來就是一個弱女子，突然間擺出那麼強勢的動作，而且她用的法令是合理的，因為第2類本身就有很多模糊的解釋權，「怎麼樣里長都比你丁怡銘要好嘛，正當性強太多了」，正當性在政治裡面是最高位階，盧秀燕就抓著正當性拼命往前衝，變成藍軍的英雄人物。

吳子嘉指出，另外一個必須要肯定的，是高雄市長陳其邁，他也表現很好，有條不紊處理每件事情，陳其邁離開中央指揮中心以後，陳時中開始荒腔走板，陳其邁原來擔任行政院副院長的時候表現非常好，「因為他們這些學公衛、學醫的，確實做的比牙醫要好很多，牙醫是罩不住的」。

吳子嘉分析，這個情況就會造成很大量選票的流失，從民調上來看，蔡英文和蘇貞昌，一個是快死亡交叉，蘇貞昌是已經死亡交叉，「我認為陳時中不用討論，下個會期開議之前，應該就要離開了，一定要離開，因為有500多名同胞喪失生命， 一定要有人負責，負責的人不可能是一個部長，這個事情紕漏出得太大」。