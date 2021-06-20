國內本土疫情趨緩，北市萬華區起初被視為最大熱區，但北市府20日公布，從12行政區確診數據顯示，6月13日至6月19日士林的發病人數高達54人，竟超越萬華40人。北市衛生局表示，士林有護理之家1位長者去洗腎後被染疫，回到機構後造成群聚感染，共47位長者確診，其中已3人死亡，確診者已安置在新光醫院。

北市衛生局表示，機構1名長者8日身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，結果陸續有長者身體不適，衛生局14日晚上偕同醫院的感染管制師至機構實地訪查，對所有住民及在職工作人員進行普篩，共計74人。

北市衛生局說，但這家長照機構卻刻意隱匿疫情，一開始回報的篩檢結果是25人陽性確診，但經衛生局實際查訪，已累計有47人陽性確診，分別是31位住民、16名工作人員，另外還有3人死亡，分別在14、17、19日過世。

離譜的是，機構先前竟只給退燒藥，沒送醫，衛生局嚴正表示，疾管署將調查機構，若確實有隱匿未報情形，可依違反《傳染病防治法》處1萬到15萬元罰鍰。無獨有偶，基隆逸嘉老人長期照護中心疫情也持續擴散，18日再增3名住民確診，迄今累計22人染疫。