新北市農村再生社區－綠竹社區以生產綠竹筍聞名，現也提供宅經濟直送你家服務。（農業局提供）

新北市農村再生社區－綠竹社區以生產綠竹筍聞名，現也提供宅經濟直送你家服務，邀請民眾以行動支持政府防疫政策與在地小農，落實居家防疫的同時，待在家就能品嘗到新鮮可口的綠竹筍。

五股區綠竹社區位於觀音山國家風景區內，是五股著名的的竹筍產區，因為氣候適宜、土壤適種，加上專業的耕種技術，讓這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口。每年的五月至九月正是盛產季節，綠竹筍外型矮胖彎曲，外殼為淡黃色，若發現筍尖呈現綠色，代表綠竹筍已經「出青」，品嘗起來則會帶有苦味。綠竹社區楊海塗理事長表示，以往民眾皆會到「旗竿湖農場」享用竹筍大餐，現在為共體時艱響應政府政策，社區推動宅經濟計畫，讓民眾在家也能自己動手做新鮮竹筍料理，無論是做成清爽的竹筍沙拉，或是熬成香甜的竹筍湯，都能品嘗來自綠竹社區綠竹筍的美味，讓民眾可以吃得開心又安心。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情蔓延，新北市農業局輔導農村再生社區推出宅經濟直送你家服務，藉由產地直接配送到府，減少與人群接觸的機會，落實防疫零接觸，讓民眾在居家防疫期間，依然能夠品嚐到新北市當季新鮮的農產品，希望民眾在共同抗疫之際也能藉此方式力挺在地農民及農產品。另外也有彙整各式農漁特產品，例如漁產組合包、安心肉品箱、惜食餐廳、新北好茶等產品，歡迎民眾至美味農業得來速網站選購。