打AZ疫苗後猝死，儘管解剖後證明與疫苗無關，產險公司疫苗險還是理賠。保險局局長施瓊華20日緊急了解三家有理賠疫苗不良反應身故補償費用的公司，確定和泰產險及兆豐產險的保單，不需證明死因與疫苗是否有正相關都會理賠，安達產險雖條款要求要正相關，但目前將「從寬認定」，儘量理賠。

理論上只要保戶投保這三家產險公司的疫苗險，在施打疫苗後28天內有不良反應，進而不幸身故，都可申請喪葬補償費用，大約30萬元左右。

中央疫情指揮中心20日表示，近期收到9例施打新冠肺炎疫苗後身故的相驗案例，初步死因都跟本身的心血管疾病、慢性病有關。

一旦解剖後確定死因不是施打疫苗造成，一般的意外險並不會理賠，但若身故者有投保「疫苗險」，尤其是兆豐產、和泰產險的保單，不必證明死因為何，只要是打疫苗後一定期間內身故，都理賠喪葬補償費。

安達產的疫苗險原本保單條款約定死因要與打疫苗有關，但目前公司也決定，不以解剖作為唯一理賠依據，將從寬認定，只要被保險人是打完疫苗一定期間內，產生不良反應致死，保單亦會理賠。

據保險局統計，到本月16日為止，國人已投保逾56.2萬件的疫苗險，但除了富邦產險的只有理賠住院相關費用外，其餘三家的保單都有身故相關保障。