有網友指出客人要的「10分熟」，可能是這張圖中的「10分」。（截自臉書社團《爆廢公社二館》）

疫情影響，餐廳不能內用只能外送或外帶，不過有店家曬出奇葩訂單，客人點餐註明「蛋不熟但不要會流動」，又括弧說明「約10分熟」，讓店家無奈大嘆：「這位客倌，你知道自己在講什麼嗎？」。不過有網友分享一張「19種蛋熟度圖」，讓眾多網友驚呼：原來有這種！

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》發問：「這位客倌...你知道自己在講什麼嗎？」，只見照片是一張點單，顯示客人點了一個里肌豬排佛卡夏加蛋，特別要求「蛋不熟但不要會流動」，卻又括弧寫著「約10分熟」，讓店家無奈大嘆「為什麼一大早要為難我們」。

眾多網友看完搞笑回應：「我遇過皮蛋不要太皮的」、「我的雞腿要左腳的」、「老闆麻煩給我10粒清淡一點的鹹蛋」、「有的生意不做 是會少賺點錢 但可多活幾年」、「回客人...今天沒賣蛋」。還有過來人說：「本人做早午餐的煎台員工路過，假日就忙的要死，一下要七分熟，一下要蛋白不要蛋黃，火腿微微煎一下，一下漢堡生菜要炒過，一下薯條要炸六分鐘，一下牛肉漢堡的牛肉不要太熟太乾稍微七八分熟」。

不過有網友貼出一張「19種蛋熟度圖」，指出這名客人要求的「10分熟」應該是出自此圖。據了解，這張圖來自日本網站，該網站實驗製作溏心蛋（半熟蛋），並曬出煮1至19分鐘後，蛋的剖面圖。也讓不少網友驚呼：「好專業」。