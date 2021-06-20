廣瀨鈴與橋本環奈當今日娛圈新生代女星合演日本電視台（NTV）新劇《Nemesis》，周刊爆兩人在拍攝現場連彼此不正眼相看，但後來有了「融冰」助力，消解了原本高聳的的「冰牆」，一齊為作品線精采演出。

橋本環奈與廣瀨鈴合作引起話題，而男一正是今年剛活動暫停的傑尼斯「嵐」成員櫻井翔，櫻井翔飾演偵探，廣瀨鈴扮演他的破案天才助手，而橋本環奈則演理科天才大學生，各自符合自身的的睿智形象。

同為22歲廣瀨與橋本，劇中鬥智、劇外則，原令三方粉絲期待萬分，卻傳兩人互有心結未解，連拍攝前出席演出會議時都不互看，工作人員暗嚷不妙「這拍得下去嗎？」

但後來因橋本有時因拍攝時家鄉福岡口音被喊卡，讓她頗為沮喪，廣瀨溫暖回應橋本「別洩氣，你看我也是常因為自己（靜岡縣）清水腔被打槍」讓兩人因「方言」而逐漸打開心防，總算漸漸有較多互動，傳兩人還一起討論怎樣能避開狗仔，意外讓兩大戲劇小天后成了好夥伴。