「印度神童」阿南德又有恐怖預言，他在16日發表的最新影片中揭露，包括印度、美國、日本及英國等4國可能爆發新一波疫情，至於疫情何時好轉？可能要等到2023年4月以後，全球才會逐漸解封。

印度神童恐怖預言 這4國再爆一波 全球解封時間曝光

阿南德在16日發表的YouTube影片中指出，自6月20日開始，木星將逆行回到土星，這對全世界來說都不是好事，影響層面向包括新冠疫情、全球經濟及股市。

阿南德更進一步指出，6月20日至9月21日，包括英國等歐洲多數國家，以及印度、美國、日本等，將爆發新一波疫情，到7月火星與木星處於相對位置時才會趨緩，9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期，經濟及股市將在11月後回歸穩定，至於全球疫情要等到2023年4月以後才會好轉，屆時全球才能逐漸解封。

因精準預言新冠疫情而爆紅的阿南德，日前預言英國、以色列這2國將在6月20日之後發生嚴重大事，與英國將原訂6月21日的解封日延後不謀而合，接著阿南德在13日發布影片，點出未來經濟復甦的5大階段，表示2023年將有「大型重置」，如今他預言下一波可能遭遇疫情侵襲的國家和解封時間點，再度引起關注。