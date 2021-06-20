政府放寬機師檢疫期為「3+11」的政策，被外界認為是疫情延燒的破口，但衛福部長陳時中卻說沒有會議記錄，國民黨提案要求公開會議記錄，遭到范雲等62位立委反對。媒體人吳子嘉認為，「3+11」是陳時中乾綱獨斷，拍板定案。陳時中恐會面臨法律跟政治責任追討的問題，監察院一定會找他麻煩。

針對國民黨18日的採購國際認證疫苗及3+11決策會議紀錄公開等提案，都遭民進黨否決，美麗島電子報董事長吳子嘉20日(3:36:32)在政論節目《新聞大白話》中表示，這次的否決案子，其實對民進黨不利。民進黨這是政權保衛戰，通通不跟你談，但民怨還是存在，並不能解決問題，而這個態度也只是讓現在的蘇貞昌內閣，多延長幾個月的生命而已。

吳子嘉指出，民進黨現在希望在整個疫情趨緩的情況下，能夠安全落地，所以把這個表決全部否決掉，其中包括最重要的議題，就是公開3+11完整會議記錄。民進黨這個作法，其實會讓很多黨內的立法委員受傷，因為馬上就要面臨明年選戰。

吳子嘉接著表示，國內這一波疫情大爆發，是怎麼來的？為什麼要推給阿公店、推給萬華，甚至推給雙北，這就是在做政治的分割、政治的處理，作為選戰的準備工作。

針對3+11決策會議，吳子嘉指出，監察委員已經也開始調查了，因為這件事的源頭是，華航機師跑去跟桃園市長鄭文燦陳情，之後就發生范雲這個會議事件；難道范雲開個協調會，陳時中就接受？他不相信。

吳子嘉認為，「3+11」，陳時中乾綱獨斷，拍板決定。所以這一次溯源的工作，不管是誰、哪一個政黨或哪一個政權，將來一定是要追查的，因為這是很重大的政治責任。而這個政治責任牽扯的範圍也非常廣，現在陳時中說沒有會議紀錄，他不認為陳時中一個人扛得下來；如果他扛不下來，以後就會面臨到法律跟政治責任追討的問題，監察院一定會找他麻煩。