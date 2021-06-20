新冠肺炎疫情衝擊，全國施行三級警戒，觀光產業可說是雪上加霜，台中有遊覽車業者，在例行保養時發現遊覽車輪胎上竟出現一個鳥巢，裡頭還真的有剛出生的幼鳥，可見生意有多差，司機看了也覺得哭笑不得。

台中一家遊覽車業者，受疫情影響生意停擺，近一個多月都沒生意，80多台車只能停放在車場，結果司機發現停放已久的遊覽車，前輪輪胎上竟出現了鳥巢，而且仔細查看，巢中還真的有剛孵化出生、嗷嗷待哺的幼鳥，足見遊覽車停靠時間已久，輪胎才會成為鳥寶寶的新家。

輪胎上的鳥巢裡有3隻剛孵化的幼鳥。（圖／記者爆料網）

遊覽車輪胎驚見鳥巢

影片被網友分享到臉書社團，有人表示「令人哭笑不得！」、「幽默，自我娛樂中的痛」、「政府看不到…稅金照樣要繳…」、「政府的補助還沒有撥款」。

交通部公路總局月初已針對計程車客運業、遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，只要109年曾獲領補貼款項且符合今（110）年紓困資格者，即給予薪資補貼3萬元，尚未提出申請之駕駛人，最晚6月30日前提出申請，別讓權益睡著了。