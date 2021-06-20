一名59歲男子於17日從台灣抵達澳門，發現確診新冠肺炎，並證實感染Delta變種病毒，是澳門第53例確診病例。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心（以下簡稱「澳門感染應變協調中心」）20日表示，該名男子隱瞞曾經在印度工作，有可能面臨最高判處8年刑責。

據港媒報導，澳門感染應變協調中心指出，經進一步追查，該名男子在今年2月至5月曾在印度工作，但該早前卻僅承認2020年10月至今年1月在越南工作過，經反覆追問後，才承認曾於今年2月至5月到印度工作，期間曾出現流鼻涕等輕微呼吸道症狀。

該名台籍確診男子5月返台，此期間檢測均為陰性。由於Delta變種病毒在印度廣泛傳播，因此判斷該病人在印度感染。

澳門感染應變協調中心表示，該病人於17日入境澳門時按衛生局檢疫措施到仁伯爵綜合醫院進行檢測，並已即時被安排在公共衛生臨床中心作進一步治療。

澳門感染應變協調中心中心指出，該名男子隱瞞自身旅居史，雖然未對澳門的公共衛生安全及他人生命健康構成威脅，但再次提醒及呼籲所有居民和旅客應如實提供傳染病資訊，以免觸犯法律。

根據澳門「傳染病防治法」，行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處1年至8年徒刑。