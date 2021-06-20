國內本土疫情今日新增107例，是三級警戒以來最少的一次，外界也相當關心6月28日是否有望降級。根據一份網路民調顯示，有逾8成網友傾向不支持分區降級，認為這樣做的話，群聚很容易再度爆發。

圖為中央流行疫情指揮中心記者會。(圖／本報資料照)

網路媒體《NOWnews》20日以「疫情緩降？您是否支持6/28後實施分區降級？」為題，發起網路民調，投票時間為6月20日至23日，截至20日下午8點，參與投票的網友中，有19.54%網友傾向「支持，很多人都快活不下去了」，傾向「不支持，群聚很容易再爆發」的網友則高達80.46%。

支持「分區降級」的網友表示，「關一個月多，真的夠了」、「南部及台東可以先解封」。不支持「分區降級」的網友表示，「怎麼樣分區法？台灣才一點點大根本不能分區」、「解封只會造成再爆發更多疫情」。

對於628之後是否降級，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前沒有要調整警戒程度，如果一周內想達到效果，要持續觀察疫情變化。現在降級的話，擔心疫情反彈，所以一定要很謹慎。打疫苗的數目涵蓋率仍不足，希望兩個月後儘快有效率的來施打。他強調，目前沒有朝個別縣市解封的討論，但會思考就單項來說，是不是有些場所能逐步開放。