今天早上公鹿與籃網第七戰死鬥到延長賽才分出勝負，終場公鹿以115：111獲勝成功晉級東區決賽，而這場比賽籃網的杜蘭特(Kevin Durant)上場53分鐘全沒休息，砍下48分9籃板6助攻，投籃命中率47.2%、外線36.4%、罰球90.9%，並在正規賽砍進追平比賽的投籃，無疑是一大英雄。

但現實的是籃網最後是輸球的，也讓許多球迷和專家開始找此戰輸球戰犯，其中射手哈里斯(Joe Harris)就被點名是本場輸球的最大原因，他今天上場將近48分鐘只拿下10分9籃板2助攻，投籃命中率30.0%、外線命中率33.3%、罰球2投1中，最拿手的外線投9僅中3，在處理球上也多次猶豫不決，讓球迷非常火大。

Shame on you for even having a Joe Harris jersey to burn https://t.co/9ZJqfjWiSi — I AM REAL AME-RI-CAN (@LudeyxLu) June 20 2021

在賽後有球迷拿起哈里斯的球衣並燒毀，還將此影片上傳到社群，話說燒球衣的舉動多半是球員轉隊才會發生的情況，哈里斯因為表現不佳而慘遭毒手倒是比較少見，當然哈里斯本人也開心不到哪去，他在賽後說：「很讓人失望，如果我投籃能再準一點，我們可能就不會出局了！」

作為本賽季例行賽三分球命中率高達47.5%的超級射手，哈里斯在本輪系列賽無比低迷，三分球總計49投16中，命中率只有31.2%，和例行賽判若兩人，而且在將近40分鐘的場均出賽時間他平均得分也只有個位數，完全不符合身價，未來他是否還會成教練依賴的大將也沒人能把握了。