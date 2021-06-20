網紅29歲小歪（孫沐辰）經營youtube拍攝小歪廚房系列，因大膽的言行舉止與大方展露火辣身材，受到大批網友的支持，卻在youtube有不少影片之創作，都曾引發爭議。昨（19日）小歪在社群裡與紛絲分享醫美整形的心路歷程，她表示：「今天直接來看，我術後的樣子吧！」

小歪（孫沐辰）在社群上表示：「許多人詢問為什麼要動刀？當過媽媽的人都明白，在照顧孩子的時候，孩子經常會在半夜襲擊，鼻子會被撞到苦不堪言，而且現在已經有點位移了！所以想說趁著坐月子期間，剛好與小孩分開有兩個禮拜左右的時間，決定趕快去做修復。」整形過後的小歪，可以發現鼻樑變得更立體，整個臉蛋五官，輪廓更清楚。

小歪（孫沐辰）她坦言：「我很滿意這次的手術，雖然大家都看不出太大的差別，我的鼻子經常成為焦點，這次修整完之後變得秀氣不少，院長完全改變了我複雜的手術，謝謝院長的建議，給了我鼻子一個新生。」這次手術總共花費了22萬元，並包含了麻醉費。

剛生完小孩的小歪（孫沐辰）因為疫情的關係，每天跟孩子宅在家裡，現在生活模式，讓她感到好幸福！她表示：「其實我很珍惜小孩黏著媽媽的時光，每個時期都有每個時期的快樂，不用去羨慕與比較，享受每個當下，因為這些都是無比珍貴的回憶。」