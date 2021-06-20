為了感謝美國捐贈台灣250萬劑疫苗，在台灣面對疫情考驗的此刻，展現台美之間緊密友好關係，團結合作對抗疫情。台北101今日（20日）晚間6時30分至10時打字點燈，感謝美國對台灣的關心與支持。

打字點燈6組文字如下：

1.台美合作抗疫

2.一起守護台灣

3.珍惜台美友誼

4.台灣🤝美國

5.❤️U.S.A.

6. THANK YOU