感謝美國捐贈250萬劑疫苗 台北101點燈 21:232021/06/20 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了感謝美國捐贈250萬劑疫苗，台北101今晚點燈。（台北101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了感謝美國捐贈台灣250萬劑疫苗，在台灣面對疫情考驗的此刻，展現台美之間緊密友好關係，團結合作對抗疫情。台北101今日（20日）晚間6時30分至10時打字點燈，感謝美國對台灣的關心與支持。 打字點燈6組文字如下： 1.台美合作抗疫 2.一起守護台灣 3.珍惜台美友誼 4.台灣🤝美國 5.❤️U.S.A. 6. THANK YOU 圓山點燈「A❤T」謝美國 呼籲彼此感恩同舟共濟 美國愛台灣！圓山今夜點燈「A♥T」 謝美送250萬劑疫苗 #台灣 #點燈 #謝美國 #捐贈 #101 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國贈250萬劑莫德納疫苗 黃敏惠：謝謝在台灣最需要時伸出援手 16:382021/06/20 生活 美捐250萬劑疫苗抵台 蔡英文再次感謝日美：患難見真情 16:022021/06/20 政治 美國捐贈250萬劑莫德納 侯友宜：一點情、一點義永記在心 10:532021/06/20 政治 美贈250萬劑疫苗後 藍營：蔡政府不用交代這些問題？ 18:422021/06/20 政治 美國250萬劑疫苗今抵台 專家建議一件事：做到有望解封 16:512021/06/20 政治 美贈250萬劑疫苗 朱立倫謝喊美國是真朋友 09:572021/06/20 政治 美國250萬劑莫德納怎麼來的 陳時中曝過程 15:182021/06/20 生活 美方提供250萬劑疫苗將抵台 張惇涵透露祕辛 09:192021/06/20 政治 美國250萬劑疫苗將抵台 除了官方還有這些人出力 15:452021/06/20 政治 美250萬劑疫苗抵台 謝長廷：70歲以上都可打到一劑 17:462021/06/20 政治 美250萬劑莫德納誰先打 陳時中點名這類人最優先 14:352021/06/20 生活 生活熱門新聞 水庫繼續喝！梅雨週一報到恐比上波強 彭啟明：這2天雨勢最大 - 生活 印度神童恐怖預言 這4國再爆一波 全球解封時間曝光 - 生活 只給退燒藥！士林某護理之家爆隱匿疫情 確診者達47人3死 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 45人確診北農群聚感染再擴大 員工、承銷商、派遣工紛染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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