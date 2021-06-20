印度海軍雄心勃協的自製航空母艦維克蘭號(IAC-1INS Vikrant) ，艦體與動力系統已經在去年11月30日完成，海上試驗原預計在今年進行，卻又遇到印度的第3波最嚴重的新冠疫情，又不得不推遲，目前還無法確定海試的時間.

新印度快報(The New Indian Express)報導，維克蘭號的建造歷史可謂是相當漫長，早在2009年就安放龍骨，於2015年完成多數艦體(不含艦島)，艦島直到2018年才完成，但動力系統一直到去年才上線。

本來計畫在今年上半年完成海上試驗，卻又遇到最大的一波疫情，導致多數測試工作被推遲。

印度新冠疫情非常嚴重，許多政府人員與工業人員被迫停工，往來也受到限制，而且在來自其他國家設備製造商，有些被隔離，有些遇到旅行禁令不准來印度，使得維克蘭號的後續工作是全面停擺。

此外，印度夏季還會遇到季風雨季，這也不利試航。一位消息人士表示，季風一般會持續到9月，之後海象才會比較平穩。

海上試航通常是新軍艦工程的最後階段，試航才能完整的瞭解軍艦設備系統的全面功能，驗證推進、傳動軸系統是否禁的起海洋的考驗。

印度目前有1艘購自俄羅斯的「超日王號」，但是該艦是由基輔級改造而來，艦齡已逼近40年。而維克蘭號則是正規航空母艦，全長 260 公尺，排水量 37500 ，比超日王號略大。該航艦最多可容納 30 架戰鬥機和直升機，並可兼容 俄製Mig-29K ，以及印度自製的 LCA 「光輝」海軍戰機。主要的艦載直升機是俄國的 Ka-31，擔任運輸、預警、反潛等角色。

在維克蘭號之後，印度海軍仍覺得不足夠，一直在大力推動第3艘航空母艦的計畫，這樣才有足夠的輪調空間，印度是個半島，需要面對東海岸與西海岸的防衛，有3艘航空母艦可以達成東西兩岸都有航空母艦的巡弋，而3艘航空母艦則進行維護和修理。