陸媒19日報導，大陸綜合商業集團寶能旗下多家子公司的大量員工，5月遭欠薪。由於牽涉層面甚廣，涵蓋寶能汽車、物流、生鮮、網路科技、手機通訊等多個未上市業務單位，合計逾2.13萬名員工受影響，引發市場關注。

PingWest品玩報導引述多位寶能員工透露，寶能系多項業務有相應的融資壓力，在集團整體資金吃緊背景下，此次大規模欠薪的子公司，主要是持續虧損的未上市公司。至於城市發展、聯動雲等盈利業務，以及金融與旗下上市公司等受到較強行政監管的業務，均未受到影響。

報導指出，寶能原本的發薪時間為每個月的12日，遇到節假日照慣例會提前1～2天發薪。但是在端午節（14日）前夕，寶能許多員工並沒有收到薪資，部分員工被通知端午節後發薪。

但是在15日上班後，員工陸續以多種形式收到公司的非正式通知指出，補發薪資的時間均定在6月底、7月初。報導援引知情人士提供的截圖顯示，公司高層在微信群中提出「因公司最近有一筆大的支出」，所以暫緩發薪。

此次欠薪風波不僅寶能系子公司各職級員工受到影響，且4月底至5月的離職員工也遭到波及，無法拿到薪資及離職補償。