女星吳怡霈從體育主播轉戰演藝圈，在主持、戲劇、綜藝各方面都表現出色，近日她上節目分享之前好不容易存到錢買第一間房卻遇到惡鄰居的經驗，讓她直呼：「有錢可以買到很棒的房子，但沒辦法買到好鄰居」，最後她因受不了只好忍痛賣掉房子。

吳怡霈在節目《今晚開讚吧》表示，當時買房遇到可怕的壞鄰居，先是住隔壁的人半夜兩三點聽重金屬音樂，且把聲音開很大聲，她原本心想作息不同，忍受一下就好，未料隔天下午三點，她只是看個電影，對方竟來敲門稱自己在補眠，並態度不好地說：「可不可以請妳不要那麼大聲」，有時甚至連吳怡霈下午使用吸塵器打掃，對方也會來抗議，讓她很無奈。

吳怡霈曾遇過同棟大樓鄰居冒領她的包裹，還拆開試穿她的內衣。（圖／翻攝自今晚開讚吧YouTube）

更誇張的是，在同棟大樓裡，曾有另一個奇怪鄰居冒名是吳怡霈的朋友，騙警衛要幫晚回家的吳怡霈代領包裹，讓她相當困惑，後來她找到對方拿回包裹，確認包裝上的名字、地址都沒寫錯，而那次買的東西是Nu Bra，沒想到，討回來後竟發現Nu Bra已經被拆開還被穿過，讓吳怡霈驚嚇大呼「超可怕」。

對於吳怡霈遇到惡鄰居的狀況，節目來賓、主播劉涵竹就表示可以用手機蒐證，像是遇到噪音擾人，可以錄音測試，超過分貝就報警處理，或是之後先租房觀察住處附近情況，再決定要不要買房，比較能避開惡鄰居。