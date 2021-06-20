備受資金追捧的大陸首批9檔公募REITs（不動產投資信託基金）將於21日上市。多家機構和投資圈人士示警，由於關注度高，且A股有「炒新」風氣，這類創新產品上市首日存在價格漲幅較大的可能性，建議投資者關注公募REITs的長期配置價值，勿盲目追漲殺跌。

香港01報導，首批9檔公募REITs募資總額為人民幣（下同）314.03億元。募資規模前三大公募REITs分別是廣州廣河、普洛斯、浙江杭徽，分別募資91.14億元、58.35億元、43.6億元。根據首批公募REITs公告指出，此類產品設置上市首日30％、非上市首日10％的漲跌幅限制。

中國基金報引述中金基金分析，從歷史經驗來看，新產品市場關注較高，可能出現炒作情緒，再加上首批公募REITs的戰略配售比例較高，機構投資者占比較多，市場交易存在流動性不足的風險。兩個因素疊加，可能會導致基金上市初期交易價格的波動偏大。

中金基金指出，公募REITs的發行價格是透過線下詢價的方式，參考專業機構投資人的報價所決定的，一定程度上反映專業的價值判斷。同時，基礎設施資產的估值，以及未來現金流預期在短期內通常較為穩定，公募REITs上市並不具備大幅上漲或下跌的基本面支撐。