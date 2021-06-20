在NBA季後賽目前老鷹與76人打成3：3平手，將於明天早上進行第7戰，76人在第五戰曾領先對手多達二十幾分，但最後仍遭逆轉，被外界批評，好在上一場他們贏下來了，而76人當家前鋒班西蒙斯(Ben Simmons)也持續被拿來討論，許多人認為他並沒有打出身手，此系列戰平均10.7分7.8助攻6籃板數據非常普通。

更慘的班西蒙斯在系列賽罰球43罰僅14中，罰球命中率2成98，變成76人的超級拖油瓶，以前常在「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)身上執行的「駭客戰術」也重新上演，76人比賽多次到決勝期將班西蒙斯換下場，深怕對手犯規送他上罰球線，這場景對一個小前鋒來說真的慘不忍睹。

另外在20日據美國知名記者洛伊(Zach Lowe)和76人分析師艾斯金(Spike Eskin)在節目上表示，班西蒙斯投籃能力已嚴重影響他未來交易價值，多支NBA球隊總經理表示他們對班西蒙斯已不像從前那麼有興趣了，而相信這和他在季後賽表現有很大關係，相信沒有球隊需要一個被針對上罰球線的球員，更何況他還是小前鋒。

Lowe Post mega-podcast: @espn_macmahon on Mavs drama; @Baxter and @InStreetClothes on whether injuries are really up and why; @SpikeEskin on the Sixers epic Game 5 loss fake Ben Simmons trades more: https://t.co/SLGCj6yEn7 — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) June 17 2021

「我要告訴費城球迷們，其他球隊總經理現在都密切關注季後賽，過去48小時我和一些曾對班西蒙斯感興趣的人交流，他們表示：『嗯，我們對他已不像從前那麼有興趣了！』」洛伊透露。班西蒙斯在19日對老鷹只拿6分9籃板5助攻，罰球4中2，17日8分4籃板9助攻，罰球14中4，完成是輸球戰犯之一。

而不只罰球，班西蒙斯幾乎不在外線出手，此系列戰外線出手為0次，身為一個小前鋒他的攻擊手段非常少，僅僅靠天賦異稟的體能在打球，過往被外界稱讚的優秀傳導能力也不再令人驚豔，雖然整個季後賽他還是有8.5次助攻，但還是被差勁的投籃掩蓋掉了，更讓他成為眾矢之的。