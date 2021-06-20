北農群聚風暴！台北農產運銷公司累計有20名員工確診，還有在批發市場、零批場攤位承銷商18人確診，但議員質疑北農隱匿疫情、匡列不實，據了解，還有7名確診的負責包裝蔬果派遣工未算入內，北農整個工作場域共計45人確診。

北市產發局市場處指出，市府在端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

市場處原先在20日晚間7時40分左右，提及北農共計19人確診；不過事隔2小時，又緊急更新指出，總計20位確診者，並補充尚有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診。

北市府發言人陳智菡表示，台北市長柯文哲已於18日開會討論北農一事，並於19日啟動北農2.0專案，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。

陳智菡指出，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗，目前包含拍賣員、理貨員約兩百人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

陳智菡強調，預計將在21日前進北農進行場勘，22日設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

市場處強調，20日衛福部醫福會執行長王必勝同赴農產公司，也同意市府擬計劃，21日早上8點，台北市政府將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。