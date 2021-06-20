美國捐贈250萬疫苗今（20日）抵台，新北市議員葉元之前往AIT粉專留言致謝，卻引來許多綠粉回應仇恨言論「關你們國民黨什麼事，不要來邀功了！」葉元之透過臉書表示，綠粉在美國總統選舉期間，到AIT粉專羞辱拜登、挺川普，丟台灣臉也不是第一次了。

葉元之表示，美國贈送疫苗是給台灣，而非民進黨，身為民意代表上AIT臉書表達感謝，天經地義。全島一命，難道綠粉眼中只有政治算計？感謝美國，不代表覺得民進黨做的好，這些綠粉毋須沾沾自喜。台灣至今仍然疫情嚴重，疫苗短缺。

葉元之表示，就是因為政府的無能，人民的怒吼，美國才會出手加碼。這也凸顯政府採買的國際疫苗量少、到貨慢，部署完全失敗，引發不可擋的民怨，民進黨才到處求援，但已經造成台灣疫苗施打率嚴重落後他國。

他強調，國民黨反萊豬，但從頭到尾未曾反美，反萊豬是食安問題。如果反萊克多巴胺就是反美，那民進黨在野時也反美牛，所以民進黨也是反美的嗎？民進黨民代及綠粉面對執政黨的無能，總是用抹紅在野黨來轉移焦點。不要以為每次只要打出抹紅牌，就能掩蓋荒腔走板的內政問題。

葉元之也發現，辱罵他的綠粉許多都是沒有頭貼、發文沒人按讚的1450，可見幕後有一隻看不見的手，系統性的在網路上帶風向。不管是誰，在AIT粉專放任手下的「蟑螂亂竄」，不僅丟台灣臉，更是欲蓋彌彰，看的出來心急想要洗白政府，反而讓人更注意到政府施政的無能。