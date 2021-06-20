針對市場流動性議題，人行旗下的金融時報20日發表評論文章指出，市場主體毋須對流動性產生不必要的擔憂，更不宜以沒有根據的猜測去預測流動性收緊和波動，以及人行政策取向，誤導市場預期，人為製造波動。

5月初曾有一些市場人士認為，由於5月是傳統的企業所得稅清繳時間，財政存款會大幅上升，加上地方債發行量增加等因素，市場流動性可能邊際收緊，並導致利率波動性增強。然而，不少金融市場專家駁斥此一觀點，認為5月流動性並不會出現明顯波動。

金融時報評論指出，事實上，在貨幣政策穩字當頭的政策取向下，人行保持流動性合理充裕不是一句空話。從近期貨幣市場利率走勢來看，短端利率始終貼近公開市場7天期逆回購（附賣回）操作利率運行。且人行已經透過「貨幣政策執行報告」等管道多次強調，將引導貨幣市場利率圍繞人行短期政策利率波動運行，以及要多關注人行政策利率水準而不是操作量。