美國新冠疫苗接種率高讓疫情消退和經濟持續好轉，使去年股價同步走強的尖牙股在今年出現走勢分歧。臉書和谷歌母公司Alphabet受惠線上廣告收入增加同時，亞馬遜、蘋果與網飛等表現落後大盤。

今年來Alphabet的A股與臉書等股價今年來各自上漲37％和21％。亞馬遜上漲約7％，漲幅落後標準普爾500指數的11％。蘋果與網飛各自下跌約2％和逾7％。

專家認為經濟回升為科技業以外的許多產業創造商機，加上市場重新檢視估值已高的股票是否值得投資，都影響尖牙股走勢。

據FactSet資料，專家6月中評估亞馬遜未來十二個月每股獲利，較去年底評估高逾40％，但按股價表現來看，預估本益比卻從去年底近73倍縮小至約55倍。

即使外界預期蘋果獲利成長，但估值也縮減，本益比從去年底逾32倍縮小至約25倍。財富管理公司Bahnsen集團投資長巴恩森（David Bahnsen）去年底賣掉持有多年蘋果股票的理由是股價已漲太高。

去年蘋果股價大漲約80％，8月時更成為美國首家市值逾2兆美元上市公司。亞馬遜去年累漲76％、網飛漲67％、臉書漲33％和Alphabet漲31％。

專家指尖牙股多頭氣勢在去年11月開始轉變，當時出現新冠疫苗可為民眾接種的利多，在經濟可望回復正常下，價值型股票即展開幾個月漲勢。

經濟復甦讓尖牙股表現各有不同。Alphabet和臉書被看好線上廣告收入增加。Synovus Trust投資組合經理摩根（Daniel Morgan）說市場尤其看好臉書。

去年因居家限制而受惠最大的影音串流商網飛，今年來因解除防疫限制，訂閱客戶數成長放緩，其股價為尖牙股裡表現最差。