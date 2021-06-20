陸劇《陳情令》高人氣男星肖戰果然是新一代「帶貨男神」，剛受邀擔任義大利品牌TOD’S代言人的他，先在微博秀出該牌創意總監Walter Chiapponi的手寫邀請函，號召粉絲一同觀看品牌 2022春夏男裝系列大秀，他身穿21早秋系列的藍色襯衫搭配皮衣，並以格紋西裝褲秀出大長腿，吸引百萬粉絲按讚、分享留言直呼「OMG!太帥了」，甚至有粉絲曬出購買肖戰同款皮衣的購買證明支持，影響力直接又強大。

TOD’S2022春夏男裝系列以知名美國攝影師Peter Beard為靈感，混合其擅長的自然荒野風格，展現出別於上一季「＃sevenT」的都市野性美，以休閒服飾為基底的21套造型，利用地中海色系、大地色系呈現出品牌低調優雅的格調，並以「Under the Italian Sun」為題，像爭疫後回歸品牌初心、展現意式迷人風;品牌也邀請《弟弟追著恐龍》男星索爾納尼等五位不同領域、年紀20出頭的帥哥，於著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra書寫夏日故事，呈現出屬於TOD’s的義式浪漫。

TOD’s 2022春夏系列以大地色系為主軸，呈現優雅有格調的服飾。（TOD’S提供）

TOD’s 2022春夏系列以美國攝影師Peter Beard為靈感。（TOD’S提供）

在服裝部分，Walter Chiapponi以麂皮連帽衛衣、皮革拼接，展現品牌精湛工藝，並利面料、細節、比例重新演繹傳統設計，例如以不同材質拼接而成的短風衣;在鞋款部分，則為沙漠靴和短靴配上厚實鞋底，為品牌經典Winter Gommino注入新理念，全新運動鞋款Dots Run則將尼龍、皮革相互交織凸顯出鮮明對比，並於鞋底加上標誌性豆豆點綴，在包款部分，則以T字LOGO、獅子標誌高調展現相機包款、旅行袋、棒球帽上，將Peter Beard擅長的自然荒野風格，與品牌低調奢華的義式魅力互相融合。

本季設計總監Walter Chiapponi以麂皮連帽衛衣、皮革拼接，展現品牌精湛工藝。（TOD’S提供）