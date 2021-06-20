許凱著FENDI 2022年春夏男裝系列。（FENDI提供）

三浦翔平著FENDI 2022年春夏男裝系列。（FENDI提供）

南韓演員李棟旭新造型於社群軟體引發話題，他於IG上搶先曝光FENDI春夏男裝系列，以一席開心果綠西裝外套，搭配同色系膝上短褲，齊肩長髮與潔白美腿，讓粉絲驚呼「以為是女模」、「長得好看什麼造型都能駕馭」，同樣搶先穿上新裝的還有中國演員許凱、三浦翔平，兩人皆以長褲造型搭配品牌經典Peekaboo包款，碰撞出不同的時尚氣息，在大秀開幕前吸引眾人目光，而本季秀上的「半截式」西裝也再度引此熱議。

FENDI 2022年春夏男裝系列秀場選定品牌羅馬總部大樓。（FENDI提供）

周興哲搶先穿搭7月底上市的秋冬21新裝。（FENDI提供）

胡宇威搶先穿搭7月底上市的秋冬21新裝。（FENDI提供）

林柏宏搶先穿搭7月底上市的秋冬21新裝。（FENDI提供）

本季FENDI男裝及配飾藝術總監Silvia Venturini Fendi，將秀場選址於將位於義大利文化宮內的FENDI總部建築，展示建築本及從此望出去的景色，也透露新作靈感來源，本季選色以檸檬、冰藍、薰衣草紫、開心果綠等輕盈色彩，呼應春日植物與天空色彩變化。而本季登場的「半截式」造型是將夾克、西裝外套與袖子裁一刀，露出半截腰身，搭配短褲或寬鬆長褲形成的新輪廓，搭配柔美色彩，展現清爽夏日風範。

在印花圖案上，則以品牌典藏檔案中的羅馬地圖插畫，創作FENDI LAND印花圖案，以品牌羅馬旗艦店Palazzo Fendi為中心，台伯河流經迷宮般的建築物和街道，到處裝飾著徒手畫出的FF logo圖案；在本季配件、包款則展現十足玩心，例如經典包款Baguette縮小，變成掛在變成掛在細腰鏈上的珠寶袋、有機玻璃材質的手拿包，以及與ARENA合作的泳鏡和泳帽和乒乓球拍袋，呈現出逃避現實的玩心。

ENDI 2022年春夏男裝系列，半截式輪廓超吸睛。（FENDI提供）

FENDI 2022年春夏男裝系列將經典包款Baguette縮小成「小廢包」，掛脖上。（FENDI提供）