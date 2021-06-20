大陸遠大集團「組裝式工法」 10層高樓1天完成

1棟10層樓的住宅大樓施工時間應該多久?最新的紀錄是28小時45分鐘即可完成，這中國大陸遠大科技集團公司((China Grand Enterprises)所創下的紀錄，他們發明的「遠大芯板」可以用造出房屋的模組裝，然後像樂高拼接一樣快速完成。

新阿特拉斯(News Altas)報導，遠大集團的預製工法有點像組合屋，不過遠大芯板要比組合屋的輕鋼架與三夾板更為牢固，是由不鏽鋼結構組成，更詳細的說，它是兩片不鏽鋼之間，再加上許多空心的芯管，該公司號稱，這種芯板符合力學穩定態，既輕巧又堅固，防火、防風、耐震。

此外，芯板最吸引人的地方之一是，每個建築模塊可以機動部署，並且裝到貨櫃箱裡，到了預定地點再快速組合這使得現有運輸方將其運輸到世界任何地方都非常容易。

建造大樓時，每個模塊都在工廠預製，依據建築藍圖，安排好佈線、絕緣、玻璃和通風系統，這些零件都完成後，到建築地點再依序組合，用螺栓固定到位。然後連接電源系統和其他維生裝置，大樓就閃亮落成了。

遠大集團表示，組合式大樓仍然非常耐用、抗震，並且可以在需要時拆卸和移動。很適合建造住宅、宿舍、旅館和醫院等等。而且他們相信，芯板的強度就算堆疊到200層依然穩固，也就是，只要有足夠的材料，要快速的建造出超過世界第1高樓哈里發塔都不是難事。