被害人行車紀錄器拍攝到BMW車主持長棍憤怒砸車洩憤，衝突畫面驚悚。（民眾提供）

突然切換車道引來棍棒砸車之禍！雲林虎尾一位民眾行駛內側車道，為閃左轉車向右切出行駛，疑似惹怒後方一輛白色BMW駕駛，BMW不但繞到前方逼停，駕駛一下車立刻從車上撈出一根比棒球棒還長的鐵棍，朝受害駕駛的車子猛揮，兇狠模樣全都被行車記錄器錄下來，也成了受害車主提告的鐵證。雲林縣虎尾警分局19日接獲報案，已通知BMW車主說明。

閃車糾紛駕駛狂喊「拍謝」無用 BMW男下車「掏桿」狠砸

根據行車記錄器畫面，一名車主16日下班開車走78線，下交流道接林森路時，前車打方向燈停等左轉，這名車主便打方向燈向右切準備繼續直行。但右方突然竄出一台白色BMW，直接煞停在他前面，年輕駕駛破口大罵，受害車主當時不停說「拍謝、拍謝、對不起」，但年輕的BMW駕駛從車上拿出一根長長的鐵桿砸車，二話不說就狂揮，雖然戴著口罩，但表情與架勢依舊相當兇狠。

受害車主表示，當下嚇得完全不敢下車，回到家中檢查車子，發現幸好只有左前葉子板凹陷。思考3日後決定提告，虎尾警分局表示，被砸車的車主19日已正式報案提告恐嚇、強制、毀損罪。

警方呼籲，萬一不幸到惡意逼車，請勿以私刑解決，應循正常管道向警方告發。