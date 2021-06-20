台南市20日晚間新增1例接種AZ疫苗後死亡案例，北區95歲婦人17日接種疫苗，兒子今天傍晚6點帶晚餐來找母親時，發現她已經倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內明顯死亡。婦人兒子表示，母親沒有任何慢性疾病，但17日注射AZ疫苗，警方到場採證，門窗均完好、無外力介入，製作相關筆錄後報請司法相驗。台南市衛生局晚間獲報，也已報請中央釐清是否與疫苗有關。