台南95歲婦人17日打AZ疫苗 20日晚倒臥浴缸身亡 23:112021/06/20 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南95歲婦人17日打AZ疫苗，20日晚倒臥浴缸身亡。（資料照 台南市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市20日晚間新增1例接種AZ疫苗後死亡案例，北區95歲婦人17日接種疫苗，兒子今天傍晚6點帶晚餐來找母親時，發現她已經倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內明顯死亡。婦人兒子表示，母親沒有任何慢性疾病，但17日注射AZ疫苗，警方到場採證，門窗均完好、無外力介入，製作相關筆錄後報請司法相驗。台南市衛生局晚間獲報，也已報請中央釐清是否與疫苗有關。 打AZ猝死頻傳 接種疫苗4大懶人包 804染疫護理師11日發燒仍上班 衛生局長：可能疫苗引起 #婦人 #17 #AZ #疫苗 #浴缸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南連5天＋0 黃偉哲：未形成群體免疫前都不能大意 17:582021/06/20 生活 疫苗猝死效應發酵 台南市北區疫苗施打只來33人 17:162021/06/20 生活 外公打AZ疫苗捶心臟倒下 她痛訴「不到一天就走了」 08:322021/06/20 生活 打AZ疫苗猝死 嘉南再添3例 04:102021/06/20 地方新聞 桃園再添4例疫苗接種後送命 累計13人身亡 17:362021/06/20 生活 新北長者AZ施打率再降3成2 侯友宜：還是鼓勵大家施打 16:052021/06/20 生活 苗栗縣20日開始施打80歲以上長者 明顯出現緩打潮 16:242021/06/20 生活 台南4起接種AZ疫苗死亡 黃偉哲呼籲避免長者一個人在家 22:592021/06/20 生活 桃園接種後猝死再1例 95歲老婦16日接種今死亡 15:032021/06/20 生活 最辣前國文老師穿這樣打AZ 老司機一看照片全暴動 00:272021/06/20 娛樂 北市75歲以上 今起預約打疫苗 04:102021/06/20 地方新聞 社會熱門新聞 洗澡慘被直盯偷窺 人妻曝光沐浴照遭網歪樓急澄清 - 社會 閃車糾紛雲林男狂喊「拍謝」無用 BMW男下車「揮桿」狠砸 - 社會 跑銀行前好心消毒 50元硬幣山泡漂白水驚悚慘況曝光 - 社會 越女攀抹茶山失蹤3月尋獲半截屍 搜救教官曝「遺體分離」可能原因 - 社會 前妻跟別的男人傳訊 醋前夫揪人圍毆他 保時捷911成鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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