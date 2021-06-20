中央氣象局地震報告指出，22:50左右花蓮縣鳳林鎮發生規模4.9地震，地震深度10.6公里為淺層地震，各地最大震度花蓮4級、南投3級、台中、彰化、雲林2級、台東、宜蘭、嘉義、苗栗、新竹、高雄1級。

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：西林、水璉、磯崎、銅門

3級：光復、鹽寮、花蓮市

2級：秀林、紅葉、太魯閣、西寶

1級：玉里、富里

● 南投縣地區最大震度3級

3級：奧萬大

2級：合歡山、日月潭、信義鄉、竹山

1級：埔里、國姓、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山

1級：德基、霧峰

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：斗六市

1級：古坑、四湖、水林、土庫

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、海端、利稻、池上、東河、成功

● 宜蘭縣地區最大震度1級

1級：南山、南澳、牛鬥、冬山

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、義竹

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：三義、苗栗市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西

● 高雄市地區最大震度1級

1級：旗山

15：03宜蘭南澳規模3.9地震 最大震度3級
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