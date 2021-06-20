丁國琳、陳珮騏與賴郁庭在《天之驕女》飾演自私瘋狂的祖孫三代。（三立提供）

陳珮騏在三立八點檔《天之驕女》角色吃重，在三立攝影棚時常可以看到她推著推車，帶著毛小孩一起工作的身影，戲裡她是冷酷自私的女人，戲外卻充滿愛心，長期關懷流浪動物、呼籲粉絲「以領養代替購買」，她日前在臉書透露陪伴她近16年的愛犬「Mina」19日安詳離世過世，她直言「請原諒我一如往常不打算節哀」，透露自己還在情緒關閉的狀態，何時重啟開關，感受傷心不可得知，低落的心情讓網友們紛紛留言為她加油打氣，希望她早日走出痛失愛犬的陰霾。

被問到若未來當媽媽，會是慈母還是虎媽？陳珮騏坦言自己沒打算生小孩，要當媽媽的話，只會當毛小孩的媽媽，把所有的母愛都留給毛小孩以及流浪動物。這次送走自己的毛孩，她難過之情溢於言表，「道別，不論經過多少次，經驗多麼豐富，我仍然還是無法毫無感覺｜，她說現在的自己還在情緒關閉的狀態，何時重啟開關，感受傷心不可得知，「過幾天真的想哭了，我會好好放聲大哭，因為媽咪真的好愛好愛好愛妳」。

陳珮騏與賴郁庭在《天之驕女》飾演一對自私的瘋狂母女檔，兩人同樣都為愛痴狂，賴郁庭還被封「瘋癲千金」，劇中不僅壞事做盡，讓觀眾看得牙癢癢，且不計形象搞笑，模仿經典電影《九品芝麻官》「方唐鏡」橋段，被網友笑稱「裝瘋的樣子很可愛逗趣」、「瘋癲時也不忘耍壞」。

陳珮騏在其他戲劇作品也曾飾演媽媽的角色，因此這次在《天之驕女》演賴郁庭的媽媽並沒有太特別的感覺，有網友笑稱賴郁庭站在陳珮騏旁邊就像一個「巨嬰」，陳珮騏則幫她平反：「我沒有這樣的感覺耶，她是一個很認真，也很聰明的孩子。」平常陳珮騏都會給予新生代演員一些表演上的意見，她謙虛表示：「不敢說是傳授，也不覺得自己演得多好或哭得多優雅，但會幫他們剖析角色的轉變原因，以及針對他們的角色抽絲剝繭，分析裡頭的多重情緒。」

模特兒出身的賴郁庭，首次不計形象演出反派，除了要發瘋發狂，還經歷滾山坡、落水、被雄黃酒淋遍全身等，坦言一開始抓不到感覺，特別記得謝承均跟她說的一席話：「八點檔有個很有趣的地方，那就是即使編劇把妳寫成反派角色，妳還是可以透過妳的表演來可以決定要壞得很可愛，還是讓人氣得牙癢癢，這個角色的魅力是妳可以自己塑造出來的。」此話令她茅塞頓開，才有了後來觀眾喜愛的「瘋芸芸」。令她印象深刻的是二次的溺水戲，她表示劇組為了演員的安全，不會找很深的水邊，在水裡會不斷的自動浮起來，加上她的身高高，很難演出真正溺水的樣子，因此每次只要看到劇本有溺水橋段就讓她覺得很崩潰。

剛過29歲生日的賴郁庭遭到網友留言攻擊「長這麼醜憑什麼過生日」，她表示因為知道網友的偏激言論是針對角色「瘋芸芸」，所以不會太在意這些惡意批評，充分展現她的EQ，而有時也會收到粉絲傳訊息鼓勵她「演反派角色辛苦妳了」、「有時會被其他網友罵，那代表妳演得很好」，讓她備感窩心。