取自蔡英文推特

美國總統拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)透過推特發文表示,愛犬「冠軍」(Champ)過世,總統蔡英文也第一時間表達哀悼之意,為拜登失去「冠軍」感到難過,引起各界批評。台北市議員鐘小平認為,愛護動物固然重要,但3+11決策錯誤又沒會議紀錄、超前部署一年卻沒買疫苗,造成疫情擴大,蔡英文應該向台灣人道歉。

蔡英文在拜登失去愛犬後,第一時間也在推文留言表示「Im so sorry for your loss」,蔡此舉讓不少台灣網友大為不滿,痛批「死了幾百人,還不如一條狗」、「唉!台灣人的命,果然比一條美國狗還不如」。

鐘小平20日晚間也在臉書上表示,美國總統拜登愛犬「冠軍」(Champ)過世,蔡英文總統今天在拜登的推文中留言哀悼,引起廣大的台灣民眾感嘆「台灣人不如美國狗」。

鍾小平指出,自己身為前流浪動物之家基金會董事長,認為愛護動物珍惜每個毛小孩的生命當然重要,但是身為總統的蔡英文,面對3+11決策錯誤又不公開會議記錄,超前部署一年卻沒有買疫苗,演變成現在破萬人確診,死亡病例超過500人,蔡英文才應該向所有台灣人民道歉。

網友們也留言回應,「無法置信的卑微與渺小。那一個國家領導者會這麼幹!?!?」、「這款執政者真的是令人傻眼,不知其心態為何?價值觀是什麼?人民選出來的領導人,竟如此不堪…」、「超前部署一年了,沒買疫苗,現在還要靠日本跟美國救濟疫苗,蔡英文小姐您做總統是做成這樣,台灣人民的命不如美國的狗」。