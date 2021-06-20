取自蔡英文推特

美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）透過推特發文表示，愛犬「冠軍」（Champ）過世，總統蔡英文也第一時間表達哀悼之意，為拜登失去「冠軍」感到難過，引起各界批評。台北市議員鐘小平認為，愛護動物固然重要，但3+11決策錯誤又沒會議紀錄、超前部署一年卻沒買疫苗，造成疫情擴大，蔡英文應該向台灣人道歉。

蔡英文在拜登失去愛犬後，第一時間也在推文留言表示「Im so sorry for your loss」，蔡此舉讓不少台灣網友大為不滿，痛批「死了幾百人，還不如一條狗」、「唉！台灣人的命，果然比一條美國狗還不如」。

鐘小平20日晚間也在臉書上表示，美國總統拜登愛犬「冠軍」(Champ)過世，蔡英文總統今天在拜登的推文中留言哀悼，引起廣大的台灣民眾感嘆「台灣人不如美國狗」。

鍾小平指出，自己身為前流浪動物之家基金會董事長，認為愛護動物珍惜每個毛小孩的生命當然重要，但是身為總統的蔡英文，面對3+11決策錯誤又不公開會議記錄，超前部署一年卻沒有買疫苗，演變成現在破萬人確診，死亡病例超過500人，蔡英文才應該向所有台灣人民道歉。

網友們也留言回應，「無法置信的卑微與渺小。那一個國家領導者會這麼幹！？！？」、「這款執政者真的是令人傻眼，不知其心態為何？價值觀是什麼？人民選出來的領導人，竟如此不堪…」、「超前部署一年了，沒買疫苗，現在還要靠日本跟美國救濟疫苗，蔡英文小姐您做總統是做成這樣，台灣人民的命不如美國的狗」。