24歲郭姓男子因不滿同年的前妻曾姓女子與26歲高姓男子曖昧，19日凌晨竟誘騙高男現身，揪數名好友將高男帶到高雄仁武區某處痛毆，動手完後將他送到醫院。警方查閱監視畫面，發現現場出現一輛千萬保時捷911 GT3跑車，以車追人，在9小時內逮到郭男及共犯王男等4人，依妨害自由、傷害及妨害秩序等罪移送法辦。

新興分局19日日凌晨2時許獲報，指轄區開封路與河南路口發生打架案件，警方趕抵現場時，他們已鳥獸散，警方不敢大意，立即展開訪查，並調閱監視器影像，畫面中看到一輛千萬保時捷911 GT3跑車，立即循線找到車主王男以及曾女2人，再依據2人供稱，持拘票趕到醫院，當場在醫院病房內將郭男逮捕。

據了解，郭男和前妻曾女與27歲友人王男在前金區文武二街住處聊天時，郭男意外發現曾女的手機微信有高男傳送曖昧訊息，高要到曾的住處拿遺落的物品，他懷疑2人有曖昧關係；郭男醋勁大發下，要求曾女將高男約出。

雙方約在新興區河南路、開封路口，高一到場，郭就與友人將他強押上車，並載到仁武區某處徒手毆打，導致高頭部腦震盪、身上多處挫傷，幸無生命危險，郭男等人打傷被害人後，將他送至高雄國軍總醫院就醫。

另據ETtoday新聞雲報導，郭男找來助陣的5人都是他的同學，其中開保時捷911 GT3的王男當下雖有勸阻，但無法阻止理智全失的郭男，直到高男被打到直喊「我身體很不舒服」，郭男才清醒怕鬧出人命，趕快把他送到國軍總醫院。