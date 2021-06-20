台北農產運銷公司近日確診不斷擴大，加上未計入的7名負責包裝蔬果派遣工，北農累計確診高達45人，農委會今(20)晚稍早發出新聞稿表示，醫福會執行長王必勝、農委會副主委陳駿季、台北市副市長黃珊珊今晚已前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，6月2日也已函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。

由於北農肩負大台北地區蔬菜供應，北市府除了在端午連假期間針對市場人員進行快篩外與匡列居家隔離者外，也將原剝皮寮快篩團隊轉往進駐北農，並成立前進指揮所，預計22日設立快篩站，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

農委會表示，北農公司員工染疫讓民眾擔心蔬菜供應衛生安全問題，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會陳吉仲主委與衛福部部長陳時中連日協調，今日由醫福會執行長王必勝於晚間會同農委會副主委陳駿季前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。

綜合研商結論重點如下：北農公司應積極啟動強化作為，包含快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，管控人流作息，衛福部也會協助北市府完成一市、二市快篩站的設立。

農委會指出，北農公司是大台北地區的農產品供應樞紐，必須優先確保農產品供應不斷鏈，農糧署去年起即陸續補助北農公司及全國各批發市場購置相關防疫設備及資材，提前做好防疫準備；並於今年6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。