電動車大廠特斯拉重型卡車部總裁吉倫（Jerome Guillen）於6月初離職，向業界拋下了震撼彈，然而如今外媒報導，吉倫在離職後短短約半個月以來，大量拋售特斯拉持股；據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，吉倫自6月以來，已出脫價值約2.74億美元（折合新台幣約76億）的特斯拉持股。

特斯拉人事再度異動，繼前法律副總裁Al Prescott離職後，吉倫於6月3日離開特斯拉，然而事實上，吉倫才於今年3月，被任命為重型卡車部總裁，在就職僅短短3個月後突然離職，對整個業見拋下一枚震撼彈。

吉倫在特斯拉公司中，可謂是巨頭級的高階主管。他於2010年進入特斯拉，除擔任Model S系列的專案總監外，更從2018起，即負責公司所有汽車業務；不僅如此，特斯拉曾於2018年面臨破產危機，當時吉倫決定於加州擴產，滿足客戶交車需求的同時，並穩定產能的運作，一舉突破特斯拉破產危機。

《路透社》援引SEC文件指出，吉倫在週二（15日）預計拋售215718股特斯拉股票，價值約1.29億美；於6月14日拋售14528股特斯拉股票，價值約8960萬美元；並在6月10日拋售90111股的特斯拉股票，價值約5500萬美元，總共賣出約2.74億美元的特斯拉持股。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，這可能會讓投資人感到十分震驚，並緊盯著吉倫是否還會拋售更多股票。

報導中提到，吉倫作為特斯拉公司4大高層，他的離職也引發市場擔憂，對特斯拉往後的汽車項目的發展，例如電動卡車Semi和4680新型電池。