香港女星陳婉衡因擁有36E火辣身材，被外界封為無綫波神，除了當藝人之外，她還兼健身教練，不時會在社群網站分享運動日常，今（20日）又Po出穿低胸背心騎腳踏車的超兇畫面，讓男粉看了直呼想和女神一起揮灑汗水。

陳婉衡20日在IG分享外出騎單車運動的照片、影片，只見她帶著白色棒球帽，身穿低胸運動背心搭配緊身運動褲，苗條S曲線展露無遺，而背心的超深U設計，讓她幾乎炸出北半球，深邃事業線十分吸睛，尤其騎車騎到滿身大汗，汗水都匯流到乳溝，香汗淋漓的畫面更是犯規。

陳婉衡相當熱愛戶外運動。（圖／翻攝自IG）

陳婉衡騎車流汗滴進深溝。（圖／翻攝自IG）

陳婉衡平時熱愛戶外活動，不只騎車，也常登山、游泳等，每回運動總是穿著火辣，性感中又不失健康陽光美；她之前主持外景節目，曾被網友眼尖發現穿著低胸小可愛時，事業線中有一明顯黑點，後來她才透露錄影當下「麥克風夾」不見，她靈機一動利用上圍夾住無線麥克風，網友則笑稱不是每個女主持人都能做到，大讚她身材太有料。

陳婉衡6歲就跟家人到加拿大定居，學生時期一度胖到將近60公斤，2011年她參加溫哥華華裔小姐競選，隔年回香港參加港姐選拔，因外貌跟女星泳兒神似，被稱作「翻版泳兒」，被無綫簽入後曾擔任女主播、演員、主持人，以節目《3日2夜》、《山系女行Yama Girl》走紅。