成大都計所和社區、業界合作，前進高雄杉林日光小林社區辦理觀光資源盤點工作坊。（張秀慈提供／曹婷婷台南傳真）

今年是「台灣醫療宣教之父」馬雅各醫生逝世100周年，成功大學都市計劃研究所師生以「馬雅各、湯姆生之路」為主題，集結前人腳步和學生創意，串聯台南、高雄農村社區觀光，並透過線上成果發表會，期能維農村深度旅遊開創更多想像！

成功大學都市計劃研究所永續城市與地方行銷課程師生，在地方夥伴的邀請之下，本學期以馬雅各湯姆生之路為主題，進行台南高雄農村社區觀光整體發展之規畫，辦理一場近百人參與的期末線上成果發表會，邀請地方夥伴及對本主題有興趣的各界人士參與。

馬雅各醫師為台灣最重要傳教士之一，透過傳教將西方醫療技術帶進台灣，後續建立新樓醫院，更建立南台灣基督教信仰的基礎；湯姆生為英國重要攝影家暨旅行家，以影像和文字記錄東方各國的風土人情，是19世紀神祕東方介紹到西方世界的傳播者。

馬雅各、湯姆生兩人於1871年，從高雄、台南、經左鎮、內門、杉林、甲仙到荖濃，同行探索南台灣客家、西拉雅、大武壠族等多元族群聚落，不僅經過了馬雅各當時行醫傳教的範圍，也透過湯姆生60幅珍貴的濕版攝影及文字紀錄，在150年前向國際展現這條深入南臺灣、穿越惡地形的福爾摩沙壯遊路線。

這條路線透過文史工作者游永福先生近20年努力，於「尋找湯姆生：1871臺灣文化遺產大發現」中再現於世人眼前，啟動了將這條路徑列入世界線性文化遺產地方倡議。

成大都計系張秀慈老師帶領的永續城市與地方行銷課程，在游老師累積地方社群基礎上，以專業規畫實習課程結合偏鄉服務及社會實踐精神，從觀光發展的角度啟動馬雅各湯姆生之路。

課程透過專家演講、實地參訪、參與式工作坊等多樣方式，協助學生了解主題，收集在地特色景點，連結相關歷史文獻，最終學生以「祝福之路」、「遇見湯姆生」兩個方案主題，著眼於沿線發展徒步旅遊及體驗旅遊；而路徑沿線的農村再生社區，有機會以２人為主題，發展從台南至高雄之區域亮點軸線，讓單點社區既有之小旅行能量，有機會進行串連來發展區域觀光的可能性。