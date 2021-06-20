連日來頻傳長者打完新冠疫苗後猝死案例，及疑似不良反應，引起「緩打潮」，有民眾PO出一張照片表示，家中長輩打完AZ疫苗後兩天，雙腿竟出現好幾個洞，而且還會流血，雖然無法證實是否與打疫苗有關，但希望看過的人慎重考慮再決定要不要打。從照片中可見，長輩雙腿布滿紫紅色血斑，超詭異症狀讓眾人驚呆。

網友PO出家中長輩打完疫苗後雙腿竟出現好幾個洞，還會流血。(圖/截自Dcard)

原PO在網路論壇《Dcard》表示，他的舅公打完疫苗後兩天出現詭異症狀，雙腿出現了好幾個洞，還會流血，讓他忍不住發文「很多人質疑這些AZ疫苗是不是有問題，不是沒理由的，最近又有很多老人猝死的案例，各位真的要注意」。

原PO強調，貼文是在長輩送急診後才有時間發的，只是想讓看過的人慎重考慮後再做出決定，並不是想造謠，他還特別在標題提醒「圖片可能引起不適，慎入！」並說不想看的人請不要勉強自己看完。

照片曝光後讓眾人驚呆，網友紛紛回應「天啊…趕緊就醫吧！」、「這可能是自體免疫系統出狀況了」、「感覺有點像罕見皮膚病類天皰瘡或紫斑之類的」、「整個起雞皮疙瘩」、「我阿公之前也這樣」、「媽呀！希望他沒事」。

看到照片後，不少網友都替家中即將接種疫苗的長輩擔心，急忙詢問後續狀況；有網友推測，可能是血栓引起的血小板低下造成，且血栓依據栓塞部位不同，會有不同症狀出現。原PO則回應，的確是打完疫苗後才變這樣，他的舅公有糖尿病，平常也有洗腎，但他並沒有說一定是疫苗造成的，只希望提醒大家注意家人狀況。