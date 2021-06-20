韓國延世大學的研究人員發現，人類腸道中的某些益生菌，可以產生抑制新冠病毒(SARS-CoV-2) 的化合物。這項報告是在 6 月 20 日在世界微生物論壇上發表的，與會的還有美國微生物學會 (ASM)、歐洲微生物學會聯合會 (FEMS) 和其他幾個著名協會的線上會議，時間是 6 月 20 日至 24 日。

每日科學報(Scitech Daily)報導，先前的臨床研究結果表明，一些中度至重度的新冠肺炎患者，會出現胃腸道症狀，但是其他輕度患者僅顯示肺部感染，這使得科學家思考，我們消化系統是否有阻止新冠病毒入侵的機制。

韓國首爾延世大學醫學系學生穆罕默德，阿里說：「我們聯想到腸道益生菌，是否扮演了保護腸道免受病毒入侵的角色。」

為了研究這一假設，研究人員篩選了棲息在腸道中的益生菌，然後與新冠病毒放在一起，結果研究表明，著名的雙歧桿菌(Bifidobacteria也稱比菲德氏菌、B菌)，以前就已被證明可以抑制其他有害細菌，比如幽門螺桿菌。如今它也扮演了阻止新冠病毒入侵腸道的守門員。

阿里 強調，這項研究有點像是腸道菌群的生態，並且許多現有的抗生素和癌症療法，正是胃腸道內的細菌找到的，它們在胃腸道裡相互競爭，製作許多高效的化合物，或許我們可以借他們的「武器」，來開發新的抗病毒藥物，或是預防重症等治療方法，來對抗病毒感染。

其他研究員，包括碩士研究生金俊範(音譯 Junebeom Kim)也為這項研究做出了貢獻。