疫情嚴峻，戴口罩、消毒已成基本動作，一名男子準備拿50元硬幣跑銀行換鈔，為了自己與行員著想，先將硬幣泡漂白水消毒。豈料，成堆的50元硬幣被腐蝕到「體無完膚」，慘況曝光，網友驚呼：「洗錢洗的那麼光明磊落，你算頭一個」。

一名網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文分享照片，表示：「生活困苦想說要至銀行換之前，將50元硬幣浸泡一下漂白水消毒一下不讓自己和行員染到新冠肺炎病毒，不知道是漂白水太強或是中央50元硬幣材質有問題？50元大部份都體無完膚？」。

只見照片中成堆的50元硬幣，大都相當慘烈，有些甚至已看不出圖樣，有網友回應表示：「50元硬幣材質92％是銅，漂白水成分是次氯酸鈉，是強氧化劑，一定會起反應腐蝕的」、「漂白水（次氯酸鈉+水），次氯酸鈉是強氧化劑，會氧化大部分金屬，50元的材質：銅92、鎳2、鋁6，銅是活潑金屬，所以這樣泡會變成這樣很正常」、「想要讓銅幣變亮可以使用可樂、汽水、或是蘇打粉來泡！想要消毒可以使用酒精又或者是另類的消毒水來泡但至少可以用過水的方式就好了！你非但沒有使用以上條件，好歹你也用個50:1的消毒漂白水配方...你甚至還用泡的...」。

其他網友則是驚呼：「警察大人，有人在洗錢啦」、「你不知道洗錢是違法的嗎」、「洗錢洗的那麼光明磊落 你算頭一個」、「你那些一定是假的，我秤重幫你拿去賣，一公斤收5元好了！自己人算了，不賺你的錢！夠佛心的了」、「漂白水要稀釋啊」、「泡蘇打粉就好」、「酒精噴一噴就好，反而這樣洗又要讓行員麻煩了」。