「綜藝天王」吳宗憲日前宣布將捐出11萬劑快篩試劑，總市價台幣3000萬，請各區里長上網申請，提供民眾使用快篩試劑，卻有一名里長在社群表示：「里長不當免費的打工仔。」吳宗憲20日在臉書直播，就怒嗆：「目前已向這名鄧姓里長提告，我們法院上見！」

吳宗憲20日在直播中直接開罵這一名鄧長安里長，短短直播40分鐘，就衝破1萬人線上觀看，並引起許多網友的討論。因里長申請快篩試劑，都需要下載PG Talk登記申請，卻引起這名鄧長安里長不同看法，吳宗憲在直播中提到：「這名里長在網站上寫下『赤拳雙手緊套白狼、拖累全台里長下水』會說出這種話的人，覺得噁心！決定提吿，我們法院上見！」

吳宗憲表示：「目前已經有兩千多位里長來申請快篩試劑，就只有你一位鄧長安里長有不同的意見，對於鄧長安里長在網路上的言論，我都有相關的證據可以提告。」吳宗憲更怒批：「網站上所有指控的一切，沒有一件事是對的！從國外進口快篩試劑，是要為台灣的疫情來做公益，你在那裡耍什麼屌？」並語氣加重喊兩聲小鄧！小鄧！我們就法院上碰面。

吳宗憲拿起手機，痛批這一名里長。（圖/吳宗憲 臉書）

引起許多網友留言回覆：「憲哥最棒了！謝謝你的愛心」、「憲哥做善事，功德無量」、「很多里長都是在混，沒做事」、「社會風氣導向如此，可悲」、「收到防疫物資也會貼上贊助商家，便當也是，不意外呀！」、「憲哥！您做的事情有目共睹」、「里長不知惜福感恩，太可悲！」、「水里鄉偏僻沒資源，拜託！我們很想要」、「人家做好事還嫌東嫌西！不知感恩的人！別理這一位里長！」

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